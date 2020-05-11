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Президент Владимир Зеленский поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнеса в карантинный период. Об этом он спросил во время селекторного совещания, сообщили  ForUm’у в пресс-службе президента.

«Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы», - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», также дополнительно финализируется другая программа - «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

«Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.

 
ForUm

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