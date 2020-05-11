В Ивано-Франковске умер главврач местной станции скорой помощи Игорь Ковалюк, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк», - написал он в Facebook.

4 мая Марцинкив сообщил, что Игорь Ковалюк находится в тяжелом состоянии, у него диагностировали COVID-19.