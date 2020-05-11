Начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный опубликовал адреса пунктов по сбору использованных масок и перчаток.
«Сбор масок медицинских, одноразовых перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров», - сообщил он.
Так, оставить использованные средства индивидуальной защиты можно будет: в магазинах сети Billa:
ул. Гришко, 3;
пр-т Маяковского, 85;
Бессарабская площадь, 2;
ул. Тростянецкая, 1-а;
Дарницкая площадь, 1;
Воздухофлотский пр-т, 56-а;
ул. Голосеевская, 13-а;
Майдан Незалежности, ТЦ «Глобус»;
ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
ул. Попудренко, 40.
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
пр-т. Григоренко, 43;
Кольцевая дорога, 1-в;
пр-т. С. Бандеры, 26-в;
ул. С. Лифаря, 2-а.
После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.
«Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное - соответствующий опыт. Это - ООО «Центр экобезопасности и гигиены», - сообщил он.
Также чиновник напомнил правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:
- снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к глазам или одежде, поскольку использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами;
- одноразовые маски и перчатки перед тем, как выбрасывать, стоит ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством;
- герметично упакуйте маску или перчатки в пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска;
- после прикосновения к маске или ее выбрасывания следует провести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.
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