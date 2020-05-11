Начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный опубликовал адреса пунктов по сбору использованных масок и перчаток.

«Сбор масок медицинских, одноразовых перчаток будет осуществляться в отдельные контейнеры, которые в первую очередь будут установлены возле супермаркетов и торговых центров», - сообщил он.

Так, оставить использованные средства индивидуальной защиты можно будет: в магазинах сети Billa:

ул. Гришко, 3;

пр-т Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул. Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский пр-т, 56-а;

ул. Голосеевская, 13-а;

Майдан Незалежности, ТЦ «Глобус»;

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

пр-т. Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

пр-т. С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2-а.

После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах.

«Все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Этим будет заниматься специализированная компания, имеющая лицензию, оборудование и мощности, а самое главное - соответствующий опыт. Это - ООО «Центр экобезопасности и гигиены», - сообщил он.

Также чиновник напомнил правила утилизации использованных медицинских масок и перчаток:

- снимите маску после применения; удерживайте маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь ею к глазам или одежде, поскольку использованная маска может быть загрязнена микроорганизмами;

- одноразовые маски и перчатки перед тем, как выбрасывать, стоит ошпарить кипятком или обработать дезинфицирующим средством;

- герметично упакуйте маску или перчатки в пакет, для предотвращения загрязнения контейнера, в который будет выброшена маска;

- после прикосновения к маске или ее выбрасывания следует провести гигиеническую обработку рук: воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.