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Сегодня, 10 мая, умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк — 6 дней назад у него подтвердили коронавирус.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

«К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк», — написал он.

Как отметил руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник, Игорь Ковалюк умер на 58-м году жизни.

«Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека», — написал он.

Причину смерти врача не называют. В то же время 4 мая городской голова сообщил, что за сутки в медучреждение Ивано-Франковская госпитализировали шесть франковцев, среди которых и руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

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