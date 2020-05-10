За минувшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 110 медицинских работников. Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 2964 медработника.

Об этом на онлайн-брифинге 10 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 522 человек, из них 30 детей и 110 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 151 пациент выздоровел. Всего за все время пандемии заболели 15 232 человека, из них 1056 детей, а также 2964 медработников», — сказал глава Минздрава.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.