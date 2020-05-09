также в разделеСтолица
В Киеве проводят дезинфекцию в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут 18
Полиция усилили меры безопасности на 9 мая 10
Вчера в Киеве выпало рекордное количество осадков 28
Кличко сказал, когда откроют ТРЦ Киева 14
В Киевском СИЗО открыли платные камеры 25
В Киеве начинают отключать горячую воду 24
Кличко рассказал, какие послабления карантина вводятся с 12 мая 231
В Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека 24
Власти не намерены открывать метро до 22 мая 25
Дело Поворозника: Кличко хочет либо доказательств, либо извинений 210
В Киеве уже открыли 10 продрынков 192
В Киеве резко снизилось число заболевших COVID-19 136
В Киеве ночью может выпасть месячная норма осадков 38
Кличко: Общественный транспорт пока продолжит работать в ограниченном режиме 19
За сутки в Киево-Печерской лавре COVID-19 заболели еще 17 человек 39
В столице число больных COVID-19 возросло до 1651 человека 17
Протестующие против карантина перекрыли движение в центре Киева 126
И.о. прокурора Киева стал Говда, которого обвиняют в преследовании майдановцев 17

От коронавируса в Киеве за сутки умерли еще два человека. Об этом написал на своем Telegram-канале мєр города Виталий Кличко.

Мэр города отметил, что всего в Киеве умерли от коронавируса 34 человека. В частности, за минувшие сутки в Киеве - 2 летальных случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Киеве составляет - 1771 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2909 человек.

В частности, в Украине за сутки зафиксировано 15 летальных случаев в результате заражения. Общее число жертв за время пандемии составляет 376 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги