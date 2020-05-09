От коронавируса в Киеве за сутки умерли еще два человека. Об этом написал на своем Telegram-канале мєр города Виталий Кличко.

Мэр города отметил, что всего в Киеве умерли от коронавируса 34 человека. В частности, за минувшие сутки в Киеве - 2 летальных случая.

Общее число зараженных коронавирусом в Киеве составляет - 1771 человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2909 человек.

В частности, в Украине за сутки зафиксировано 15 летальных случаев в результате заражения. Общее число жертв за время пандемии составляет 376 человек.