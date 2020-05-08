Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум работникам Управления патрульной полиции в Харьковской области, а также гражданскому лицу, которые подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По данным следствия, в апреле 2020 патрульные решили угнать автомобиль «Volkswagen Passat» на иностранной регистрации, который находился во дворе одного из многоквартирных домов. Для этого правоохранители привлекли водителя эвакуатора и вывезли похищенное авто в один из населенных пунктов области под сопровождением патрульных на служебном автомобиле. В дальнейшем правоохранители продали угнанный автомобиль.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном деле осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.