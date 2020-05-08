Турция направила Украине гуманитарную помощь для противодействия распространению коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Сегодня самолет «Турецких Авиалиний» доставил в аэропорт «Борисполь» гуманитарный груз от Турецкой Республики: 150 тыс. масок, защитные очки, щитки, дезинфектор», – написал он

Боднар отметил, что вместе с Послом Турции в Украине, представителями Минздрава и посольства Турции встретил груз в аэропорту.

«Спасибо турецким друзьям за поддержку и солидарность», – подчеркнул он.