В иранской провинции Тегеран произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого погибло по меньшей мере 2 человека и 11 получили ранения.
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя иранской организации по оказанию чрезвычайных услуг Моджтаба Халеди, передает Укринформ.
«По меньшей мере два человека погибли и 11 получили ранения в результате мощного землетрясения, произошедшего в пятницу в иранской провинции Тегеран», - говорится в сообщении.
По данным иранского национального сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в графстве Дамаванд в Тегеране на глубине семи километров.
После землетрясения национальный сейсмологический центр Ирана зафиксировал еще восемь подземных толчков, самый мощный из которых был силой 9,3 балла по шкале Рихтера.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время