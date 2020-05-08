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В иранской провинции Тегеран произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого погибло по меньшей мере 2 человека и 11 получили ранения.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя иранской организации по оказанию чрезвычайных услуг Моджтаба Халеди, передает Укринформ.

«По меньшей мере два человека погибли и 11 получили ранения в результате мощного землетрясения, произошедшего в пятницу в иранской провинции Тегеран», - говорится в сообщении.

По данным иранского национального сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в графстве Дамаванд в Тегеране на глубине семи километров.

После землетрясения национальный сейсмологический центр Ирана зафиксировал еще восемь подземных толчков, самый мощный из которых был силой 9,3 балла по шкале Рихтера.
ForUm

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