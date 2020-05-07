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Кабинет министров Украины уволил Татьяну Монахова с должности уполномоченной по защите государственного языка.

Соответствующее распоряжение №491 от 6 мая опубликовано на сайте правительства.

Как сообщал ForUm, 24 апреля 2020 года Монахова сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Она была назначена на должность 27 ноября 2019. До назначения работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).
ForUm

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