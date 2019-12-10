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9 декабря. Картина дня 23

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова озвучила свои первые шаги и задачи на посту языкового омбудсмена.

По ее словам, основная задача как уполномоченного по защите государственного языка обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке, сообщает 112 Украина.

Относительно первых шагов, омбудсмен отметила, что для начала нужно запустить секретариат, так как должность языкового омбудсмена - это «новое» в истории Украины.

«Я де-юре вступаю в полномочия только через 6 месяцев с момента назначения. Первые полгода надо запускать юридическую машину защиту украинского языка, создавать секретариат уполномоченного по языку, налаживать общественный диалог и тому подобное. То есть задач стоит много», - сказала Монахова.

Напомним, на заседании Кабинета министров 27 ноября было принято решение назначить на должность уполномоченного по защите государственного языка Татьяну Монахову.

Кандидатуру Монаховой внесло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Татьяна Монахова — доктор филологических наук, профессор. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы. В 2015 году она защитила диссертацию на тему Современные стратегии текстообразования в украинском языке в Одесском национальном университете им. Мечникова.

На сайте университета указано, что Монахова является автором более 40 научных публикаций, в том числе трех пособий с грифом МОН, монографии Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике.

 
ForUm

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