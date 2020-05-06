В Грузии после празднования Пасхи нет увеличения случаев заражения COVID - 19.

Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире Аджарского телевидения.

«По рекомендации правительства сама Церковь заняла очень правильную и хорошую позицию и, фактически, мы спокойно пережили период, который мог бы стать основанием для роста эпидемии. Нет никакого числа роста числа инфицированных из-за религиозных праздников», - сообщил инфекционист.

Профессор Тенгиз Церцвадзе отметил, что Грузинская Православная Церковь и ее верующие прислушались к рекомендациям правительства относительно карантинных ограничений.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Грузии выявлены и локализованы все основные кластеры заражения коронавирусом, что свидетельствует «об эффективных действиях эпидемиологов, врачей и всей вертикали».

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины заявил, что после Пасхи не произошло вспышки COVID-19.