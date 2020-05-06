также в разделеОбщество
«Динамо» «выжгло» траву на стадионе
Завтра в Украине – от 6 мороза до 20 тепла 12
Погорельцам в Житомирской области купят модульные дома 16
Экс-чиновника СНБО обвинили в растрате 513 тысяч 15
Во время карантина в Украине участились нападения на журналистов 10
Харьковского полицейского будут судить за ограбления прохожих 14
Кабмин открывает пункт пропуска на границе с Польшей 21
Перед плановыми операциями всех пациентов будут проверять на COVID-19 10
Рябошапка говорит, что на него пожаловался «обиженный» прокурор 27
В Кропивницком СИЗО избивали задержанных и угрожали заразить их СПИДом 27
Кабмин намерен с 11 мая увеличить количество общественного транспорта 40
Журналист: «Мрия» доставила не только товар для «Эпицентра», но и 300 тысяч масок, которые бесплатно раздает Медведчук 17
Шмыгаль: Медреформа будет реализована в полном объеме 28
Назван самый точный тест на коронавирус 45
Число больных COVID-19 в ВСУ сократилось до 30 человек 12
САП открыла дело против Рябошапки 53
АМКУ исследует нарушения «Эпицентром» и «Новой линией» во время карантина 106
В Минздраве рассказали, какие больницы получат доставленный «Мрией» груз 17

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли.

По данным пресс-центра ведомства, житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинской спецслужбе.

 

Правоохранители задержали агента 6 мая 2020 при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

 

По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
16
Теги