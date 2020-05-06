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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата, сообщили  ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Украинская сторона предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы.

Именно для ускорения Минского процесса Президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно усилено.

В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украины представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года.

Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласования вопросов, предусмотренных минскими договоренностями.

Также руководитель Офиса президента предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

«Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет», - отметил руководитель Офиса Президента.
ForUm

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