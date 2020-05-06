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В суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене ГУ Национальной полиции в Харьковской области и его гражданского сообщника. Их обвиняют в открытом похищении чужого имущества, соединенном с насилием и нападением с целью завладения чужим имуществом (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что полицейский со своим товарищем в октябре и ноябре 2019 ограбили двух человек. Первым пострадавшим стал 52-летний местный житель. Около 6 утра подозреваемые напали на него возле одного из многоквартирных домов. Избив мужчину, обвиняемые забрали у него мобильный телефон, банковские карточки, наличные, а также удостоверение ветерана труда.

Через несколько недель произошло очередное ограбление. На этот раз в 3:00 избили 38- летнего мужчину. После нападения обвиняемые забрали документы, серебряный браслет, золотую цепочку, часы и карманные деньги. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом носовой кости. Все награбленное нападающие делили пополам.

11 ноября 2019 по ходатайству следственных ГБР подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном деле осуществляла прокуратура Харьковской области.

В случае доказательства вины, обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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