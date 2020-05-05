За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.
Подразделения Объединенных сил ответили на все огневые провокации противника.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстреливал позиции ВСУ неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
У Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного российские вооруженные формирования применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Рядом с Широкино враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по защитникам Крымского.
По защитника населенного пункта Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения.
По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военный грузовик противника.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из 82 мм минометов обстрелял наши позиции у Невельского. В ответ на нарушение военные применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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