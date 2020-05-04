Бывшего президента Украины Виктора Януковича повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Согласно повестке, Януковича вызвали на допрос в 15:00 13 мая «для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046», сообщает Радио Свобода.

По Единому реестру судебных решений, досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается по статье о государственной измене.

Сначала Януковича вызвали на допрос на 30 апреля. В этот же день адвокаты бывшего президента заявили, что их подзащитный готов сотрудничать с ГБР по делу «о сдаче Крыма».

24 января 2019 Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента невиновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Защитники экс-президента подали в общем не менее пяти апелляционных жалоб на приговор. Затем они подали еще несколько жалоб на постановления этого же суда, который отклонил заявления защитников.

Янукович назвал приговор незаконным. Он отрицает свою вину в этих и во всех других инкриминируемых ему преступлениях. Приговор не вступил в силу, так как был обжалован.

Виктор Янукович уехал из Украины в феврале 2014 после расстрелов на Майдане. Сейчас он скрывается в России.

Против Януковича и его сообщников в Украине рассматривается целый ряд уголовных дел, в частности, массовых расстрелов на Майдане. Ни на одно из судебных заседаний он до сих пор не прибывал.