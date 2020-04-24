Государственное бюро расследований 24 апреля обнародовало повестку о вызове на допрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

По тексту сообщения, Янукович должен прибыть в ГБР 30 апреля, передает Радио Свобода.

«Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 10:00 30 апреля 2020 к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046», - говорится в повестке.

По Единому реестру судебных решений, досудебное расследование в уголовном производстве №62019000000000046 продолжается по статье о государственной измене.

24 января 2019 районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента не виновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила приговорить Януковича до 15 лет лишения свободы.

Защитники Виктора Януковича подали не менее пяти апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева. Затем они подали еще несколько жалоб на постановления этого же суда, который отклонил заявления защитников.