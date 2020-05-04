Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что завтра, 5 мая, в Министерстве здравоохранения будут определяться со стратегией использования в Украине ИФА-тестов, которые выявляют антитела к коронавирусу. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН.

«Действительно, ИФА-тесты используются сейчас, в том числе частными лабораториями. ИФА-тесты - это тестирование на выявление антител в организме человека, то есть оно свидетельствует, переболел ли человек коронавирусной болезнью COVID-19», - отметил Степанов.

«На сегодняшний день мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью, что мы хотим от этого достичь», - добавил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.