также в разделеОбщество
СБУ разоблачила более 300 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 7
Зеленский: Отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей 15
ГБР повторно вызывает Януковича на допрос 30
Минздрав предложить вводить в регионах адаптивный карантин 36
На «Эпицентр» наложили 29 штрафов за нарушения карантина 52
Степанов: Мэры городов не консультировались с Минзравом о смягчении карантина 19
В Украине карантин продлили до 22 мая 1108
Кабмин продлит карантин до 22 мая со смягчениями 436
Зеленский: Украина уже готовится к выходу из карантина 179
Медведчук: 15 биолабораторий де-факто являются военными базами США на территории Украины 160
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 30
Полиция опровергла информацию о дополнительных силах Нацгвардии в Черкассах 19
Мэр Черкасс: Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты 67
Кабмин разрешил плановые операции и госпитализации 19
Тищенко: «Велюр» готов заплатить штраф, если он нарушил карантин 32
Синоптики предупредили украинцев о грозах и шквалах 21
Жителю Одесской области грозит 5 лет тюрьмы за советский флаг над домом 31
Черкасская ОГА просит суд отменить ослабление карантина в обцентре 34

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что завтра, 5 мая, в Министерстве здравоохранения будут определяться со стратегией использования в Украине ИФА-тестов, которые выявляют антитела к коронавирусу. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН.

«Действительно, ИФА-тесты используются сейчас, в том числе частными лабораториями. ИФА-тесты - это тестирование на выявление антител в организме человека, то есть оно свидетельствует, переболел ли человек коронавирусной болезнью COVID-19», - отметил Степанов.

«На сегодняшний день мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с какой целью, что мы хотим от этого достичь», - добавил министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги