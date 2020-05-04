За последнюю неделю количество активных вакансий на Work.ua выросла на 2 тысячи, а количество новых ФОПов - на 2,123 тысячи (за прошлую неделю - на 1,5 тысячи).

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные платформы Опендатабот.

Сейчас на этом сайте поиска работы 25 тысячи активных вакансий, до карантина было 54 тысячи.

Также сообщается, что 3% ресторанов возобновили свою работу. Продажи заведений общественного питания постепенно начали расти. В целом на время карантина закрылось 62% учреждений.

Стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упали в цене. Сейчас она составляет 11 100 и 19 300 соответственно.

Трехкомнатные квартиры сначала росли в цене, но на прошлой неделе их средняя стоимость снизилась на 300 грн и теперь составляет 34 900 грн.

Передвижения украинцев, пешеходов и водителей, выросли на 15%.