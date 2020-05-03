В Испании за прошлые сутки подтвердили 164 летальных случаев от коронавируса, что является наименьшим показателем с 18 марта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Испании, передает El Pais.

Сообщается, что общее количество летальных случаев от COVID-19 в стране достигло 25 264.

Также в испанском Минздраве отметили и уменьшение новых случаев заболевания. Так, за прошлые сутки в стране подтвердили 838 новых случаев коронавируса, что является одним из наименьших показателей за последние недели. Всего в стране заболели 217 466 человек, при этом более 50% больных уже выздоровели - 118 902.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 502 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли и 49 выздоровели, общее число заболевших близится к 12 тыс.