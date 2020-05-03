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За минувшие сутки в Украину прибыли более 550 человек, которых эвакуировали специальными рейсами из четырех стран в связи с пандемией коронавируса и закрытыми границами. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В ведомстве отмечают, что ни у кого из вернувшихся не выявили коронавирус. Они пройдут двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения «Действуй дома».

«Пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили четыре специальных пассажирских авиарейса из Нью-Йорка (США), Лиссабона (Португалия), Парижа (Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантинные ограничения с применением приложения «Действий дома», - говорится в сообщении.
ForUm

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