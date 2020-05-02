Вблизи Дома профсоюзов в Одессе сегодня произошли столкновения во время мероприятий к годовщине событий 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, на Куликовом поле местный житель устроил ссору с нецензурной бранью с прохожим. Полицейские задержали нарушителя и составили на него протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как пишет Радио Свобода, перед входом на Куликово поле, которое сегодня окружено правоохранителями, выстроилась очередь людей. В очереди возникла стычка из-за того, что один из мужчин возмутился разговором на украинском языке другого мужчины, который вел прямую трансляцию.

Еще один участник очереди ударил стримера, в ответ на что, тот его толкнул, после чего к конфликту присоединились еще двое мужчин. Стычку остановили активисты из проукраинских организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в шестую годовщину событий 2 мая в Одессе правоохранители перешли к усиленному режиму службы. Куликово поле было оцеплено правоохранителями, но людей на площадь все же пропускают.

В СБУ сообщали, что в Одессе в годовщину событий 2 мая готовили провокации.