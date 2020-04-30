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Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывы к протестным мероприятиям на майские праздники из-за карантина, сообщает пресс-центр СБУ.

Анализ электронной переписки злоумышленников указывает на координацию их действий жителями РФ. По замыслу кураторов, распространение фейковой информации должно было обострить социально-политическую обстановку в государстве через призывы населения к массовым беспорядкам. Киберспециалисты спецслужбы обнаружили и деанонимизировали фейковые аккаунты, которые использовали для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Дальнейший анализ контента, который распространяли интернет-агитаторы, зафиксировал также призывы к массовым протестам, в первую очередь из-за проведения в Украине карантинных мероприятий. Количество тенденциозных публикаций значительно увеличилось накануне майских праздников.

Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая работает в Москве.

Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, использовавшееся злоумышленники. Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, по другим - происходят процессуальные действия. Продолжаются мероприятия по разоблачению и документированию других источников распространения запрещенных законодательством материалов.
ForUm

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