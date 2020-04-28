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Во второй половине дня около 15:00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская.

Местами пожар переходила в верховой, сообщает ГосЧС.

Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил. С помощью авиации ГосЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 124 чел. и 26 ед. техники.

Напомним, 14 апреля пожар на территории Народичского, Клещовского и Базарского лесничеств был ликвидирован пожар, вспыхнувший в начале месяца.

Второй масштабный пожар на севере Житомирской области – в  Овручском районе –  вспыхнул 16 апреля.  

Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
ForUm

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