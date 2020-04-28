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Украинцы собирают подписи, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской Православной Церкви и чтобы отклонить петицию № 22/092966-еп о передаче ее ПЦУ.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующая петиция №22/094164-еп была опубликована на сайте Президента Украины 27 апреля. В течение 90 дней необходимо собрать 25 тысяч голосов. По состоянию на утро 28 апреля собрано 3522 голоса. Автор петиции – Родион Абрамович.

В документе отмечается, что петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ «не только вводит в заблуждение непосредственного ее адресата - Президента Украины и тех людей, которые будут ее поддерживать, но и направлена на разжигание межконфессионального конфликта на основании искаженных фактов и собственных домыслов автора».

Объясняется, почему статус автокефалии не имеет отношения к такой юридической категории, как аренда.

Подчеркивается, что «автором петиции (№ 22/092966-еп, - ред.) указано абсолютно неправдивую информацию о том, что ПЦУ является единственной автокефальной православной Церковью на территории Украины. С точки зрения действующего законодательства Украины, ПЦУ не является и не может быть единственной автокефальной православной Церковью Украины, так как минимум, 28 других религиозных организаций претендуют на аналогичный статус, что исключает возможность присвоения исключительного статуса автокефальной именно за ПЦУ. Более того, сам статус автокефалии является исключительно религиозным институтом (то есть категорией исключительно канонического (церковного) права) и не имеет никакого отношения к такой сугубо юридической категории как аренда. В рамках действующего законодательства Украины, отношения аренды имущества не зависят от наличия или отсутствия у арендатора - религиозной организации статуса автокефалии».

Автор документа считает, что петиция о передаче Лавры ПЦУ является инициативой к розжигу религиозной вражды.

«Учитывая явно агрессивный контекст петиции и отсутствие ссылок на конкретные нормы права, как на основании удовлетворения требований, указанных в петиции № 22/092966-эп, для нас, верующих Украинской православной церкви действия автора петиции больше напоминают попытку инициирования религиозной вражды», – сказано в документе.

В документе подчеркивается, что петиция о передаче Лавры ПЦУ построена на искаженных фактах, поэтому верующие Украинской Православной Церкви просят Президента Украины «не допустить в который раз попытку незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды».

Ознакомиться с полным текстом петиции №22/094164-еп и подписаться можно здесь.
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