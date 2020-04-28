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Телеком-оператор «Интертелеком» не выполняет взятые на себя обязательства по перераспределению радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц в пределах совместного плана по обеспечению связью и интернетом 90% населения Украины, заявила секретарь по обеспечению деятельности председателя Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации Богдана Пивень.

Она напомнила, что согласно договоренностям между операторами и совместному плану по открытию диапазона 900 МГц и обеспечению качественной связью и Интернет доступом 90% населения и дорог Украины, компании Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell, Интертелеком взяли на себя обязательства по перераспределению радиочастотного ресурса в диапазоне 900МГц.

«Согласно составленному плану Интертелеком должен был высвободить спектр каналов CDMA для предоставления возможности другим операторам, в частности Kyivstar, использовать эти частоты для технологии E-GSM. В свою очередь Kyivstar высвобождает часть своего радиочастотного ресурса для предоставления возможности операторам Vodafone Ukraine и lifecell выкупить этот радиочастотный ресурс для обеспечения потребности в предоставлении услуг голосовой связи», - пояснила Пивень.

В соответствии с совместным заявлением компаний были проведены все лицензионные процедуры и выданы лицензии трем операторам, которые заплатили за них в Государственный бюджет Украины более 612 млн грн.

«Интертелеком лицензии не оплатил, нарушив все сроки и договоренности. Нами предлагались альтернативные варианты получения меньшего, но достаточной для комфортного предоставления телекомупослуг, количества радиочастотного ресурса и соответственно меньших сумм оплаты (со 190 до 19-15 млн грн). Альтернативных вариантов Интертелеком не предоставил и обратился в суд», - добавила представитель Нацкомиссии.

В результате остановки определением суда по иску Интертелекома действия п.3 решения НКРСИ от 07.02.2020 № 49, вышеупомянутые лицензии компании продолжают свое действие, что приводит к невозможности задействования своей лицензии Kyivstar

«Как следствие Kyivstar не может высвободить ресурс для Vodafone Ukraine и lifecell, которые в свою очередь не смогут начать работу по полученным лицензиям, что полностью блокирует дальнейшее выполнение плана рефарминга и внедрение современной радиотехнологии 4G в Украине, ставит под угрозу План мероприятий на исполнение указа президента, а следовательно и обеспечения интернет-доступом 54 млн абонентов трех мобильных операторов в чрезвычайно критическое время»,- подчеркнула Пивень.

НКРСИ рекомендует Интертелекому в срок до 8 мая обратиться в Комиссию с заявлениями о переоформлении лицензий, отказавшись от использования полосы радиочастот каналов 9-11, 14-15.
ForUm

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