За минувшие сутки, 27 апреля, вооруженные формирования РФ нарушили обязательства о прекращении огня и девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут с помощью имеющихся огневых средств оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил.

По предварительным данным разведки, 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех – ранили.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки «Север». За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.