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По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,95 млн человек, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

Так, по состоянию на утро 27 апреля количество подтвержденных случаев заражений COVID-19 достигло 2 995 043 и насчитывает 207 тысяч смертей с начала пандемии и 878 972 выздоровления.

В тройку наиболее пораженных коронавирусом стран входят США (987 322 случая), Испания (226 629 случаев) и Италия (197 675 случаев).

В китайском Ухане, который стал эпицентром вспышки эпидемии, в больницах не осталось ни одного пациента с этой болезнью, а сам город уже открыли на въезд и выезд.

В Украине 9009 случаев COVID-19, 220 человек умерли, 864 выздоровели.
ForUm

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