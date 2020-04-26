Украинская Православная Церковь издала рекомендации для священнослужителей по свершению похорон людей, которые умерли от коронавирусной инфекции.

Фото: pravlife.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, рекомендации подготовил Синодальный отдел УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений. Рекомендации созданы на основании Постановления главного государственного санитарного врача Украины №4 от 27.03.2020 «Об утверждении Временных рекомендаций по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни COVID-19».

Согласно рекомендаций УПЦ, священникам разрешается осуществлять похороны в день захоронений с соблюдением всех правил и норм карантина.

Количество лиц, которые участвуют в погребении, не должно превышать 10 человек, одновременно в помещении разрешают присутствовать 1 человеку на 10 м2, расстояние между людьми – не менее 2 метров.

Член семьи умершего обязан провести учет тех, кто будет присутствовать на похоронах, и указать их ФИО, адрес и контактный телефон, а также дату и время пребывания на похоронах. Форму для такой отчетности необходимо взять в государственном учреждении при оформлении документов о смерти.

Те, кто контактирует с телом умершего от коронавирусной болезни, обязаны использовать средства индивидуальной защиты – водостойкий изоляционный халат с длинными рукавами или комбинезон, одноразовую шапочку, очки или защитный щиток, перчатки, медицинскую маску или респиратор.

Тело умершего обрабатывают дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, помещают в герметичный пакет-мешок и в плотно закрытый гроб.

Если в медучреждении приняли решение о кремации – необходимо обратиться в органы местного самоуправления и санитарной службы за разрешением провести похороны по христианской традиции – без кремации. Если в таком разрешении отказывают – чин похорон необходимо совершить перед кремацией.

Категорически запрещается заносить тело с покойным в церковь для совершения заупокойного богослужения. Заупокойные богослужения разрешается совершать только на улице.

Также Церковь категорически запрещает при прощании с умершим от коронавируса открывать гроб во время похорон, целовать тело и гроб покойного или касаться его, прощаться с телом умершего дома.

Гроб переносить и опускать в могилу должны специально подготовленные люди в защитных костюмах, а не родственники умершего.

Общаться с родственниками умершего запрещено, если они контактировали с умершим (контактные лица должны находиться две недели на самоизоляции), общение – исключительно в маске на расстоянии двух метров друг от друга.

Также Церковь обязывает всех священнослужителей придерживаться требований карантина, все заупокойные богослужения совершать на улице. В больницу, морг или крематорий, а также в дом умершего входить запрещено.

Рекомендации для священнослужителей по свершению похорон над людьми, болевшими коронавирусной инфекцией, относятся также к умершим, у которых не был диагностирован коронавирус, но было подозрение на него.