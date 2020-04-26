Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро.

«Возобновление работы метро планируется не раньше, чем на третьем (этапе выхода из карантина — ред.). Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая», — говорится в сообщении.

Согласно проекту выхода из карантина, восстановление работы метро возможно на третьем этапе: только через 30 дней после окончания карантина.