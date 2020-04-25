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В аннексированном Крыму за минувшие сутки зафиксировали рекордные 10 случаев инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Среди больных - двое медицинских работников.

«Семь из них выявлено активно. Среди них - двое медицинских работников, эти случаи выявлены в результате проведенных противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в отношении ранее подтвержденных случаев COVID-19. Еще трое больных выявлены при обращении за медицинской помощью в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ и установленным диагнозом «негоспитальная пневмония», - сообщил подконтрольный Кремлю «глава Крыма» Сергей Аксенов.

Он добавил, что сейчас в аннексированном Крыму зарегистрировано 67 случаев коронавируса, 20 из них привезены из-за границы, 10 завезенные из субъектов РФ, 37 случаев - местные.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число составляет 8125 инфицированных.
ForUm

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