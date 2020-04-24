В Одессе в ночь на 24 апреля в результате поджога сгорело ОДНО из зданий Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ МП, сообщает пресс-служба областной полиции.

Огнем повреждены два автомобиля и уничтожена хозяйственная постройка. В результате происшествия травмы получил 46-летний священнослужитель, который помогал тушить огонь. Его доставили в больницу с диагнозом «закрытое повреждение голиностопного сустава»

«Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых - поджог», - сообщил начальник Киевского ОП Вячеслав Барба.