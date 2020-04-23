Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 8%.

Инфляция в Украине умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона, сообщает пресс-служба Национального банка.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова.

Количество подписей под петицией к президенту Владимира Зеленского с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака превысила необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч голосов.

Кабинет Министров утвердил порядок выплаты 1 тысячи гривен отдельным категориям населения в связи с чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса.

В связи с запуском в действие электронного сервиса «Действуй дома» Кабинет Министров изменил условия обязательной обсервации (изоляции) определенной категории лиц в рамках карантинных мероприятий по предотвращению распространения эпидемии CОVID-19.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне «B» и ухудшило прогноз по нему с «позитивного» до «стабильного», говорится в сообщении агентства.

Крупнейший в мире самолет Ан-225 «Мрия» 23 апреля привез в Киев из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

В Украине COVID-19 заболели 1368 медицинских работников и 457 детей, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объяснил, чем было мотивировано его поручение вывезти из города в Закарпатскую область представителей ромской национальности, а также извинился за свои дискриминационные высказывания.

Представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий поясняет, что «чрезвычайная» макроэкономическая помощь Европейской комиссии Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро – под конкретные условия, переговоры в отношении которых с Киевом состоятся уже в ближайшее время.

В апреле 2020 оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,9 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в формате видеоконференции в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.