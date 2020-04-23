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Президент Владимир Зеленский, которого в Оман сопровождала госохрана, имеет право не декларировать расходы на данный визит. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава НАПК Александр Новиков.

Он сообщил, что НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и обратный перелет.

«Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу», - заявил он.

Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком.

«Согласно закону «О предотвращении коррупции», оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать», - рассказал он.

Напомним, 5 января в ОП подтвердили, что Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Утром 8 января в Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

По наблюдениям программы «Схемы», Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
ForUm

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