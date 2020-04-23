Детский омбудсмен Николай Кулеба отреагировал на использование младенцев-сирот из Харькова для съемок фильме «Дау.Дегенерация» российского режиссера Ильи Хржановского, который сейчас руководит мемориальным центром «Бабий Яр».

«В сети появилась информация и кадры относительно использования детей в съемках фильма «Дау.Дегенерация». По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах – дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения», - написал он в Facebook.

Кулеба отметил, что правдивость этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей, должна расследовать полиция, к которой он уже обратился с соответствующим запросом.

Эксперт с детской нейропсихологии Елена Самойленко считает насилием в отношении детей сцены фильма, где над младенцами воспроизводили опыты, которые проводили над детьми ученые в Советском Союзе.

«На видео детей раздевают, подключают к головам фиксирующие электроды, подвергают эмоциональному и психологическому насилию. Дети не могли отказаться от съемок в момент, не могли сказать, что им не нравится окружение. Они плакали, а взрослые их успокаивали. Это неадекватно, это могло спровоцировать депрессию, фрустрацию и страх смерти у ребенка», - написала она в Facebook.

«Дау.Дегенерация» - один из серии фильмов о советском физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. Его снял российский режиссер Илья Хржановский.

Фильм начали снимать примерно 10 лет назад, но впервые на экраны он попал в 2019-м. Часть съемок проходила в Украине, в частности в Харькове. К съемкам привлекали непрофессиональных актеров, которые месяцами жили на съемочной площадке. Также в фильм вошли сцены реального насилия и секса.

Недавно в интернете появились фильмы «Дау. Дегенерация» и «Дау. Наташа», которые были показаны на Берлинском кинофестивале в 2020 году.