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Отель De La Poste на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд на Минздрав Китая и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за пандемии, пишет Libro Quotidiano.

Иск подан в суд Беллуно. Истец считает, что министерство не уведомило должным образом ВОЗ о новом контагиозном коронавирусе, который стал причиной многих смертей в ноябре-декабре 2019 года. Также чиновникам вменяют то, что они опоздали с проверкой пассажиров, вылетающих из Китая за границу, передает Интерфакс.

Отель, который готовился принять гостей Кубка мира по горнолыжному спорту в конце марта, закрылся из-за коронавируса 12 марта, в разгар горнолыжного сезона. С тех пор компания была вынуждена уволить всех сотрудников и расторгнуть все контракты с поставщиками, как и другие гостиницы Кортина-д'Ампеццо.

 

 

 

Меру ответственности для ответчика должен установить суд.

Напомним, 22 апреля в суд на правительство Китая подал штат Миссури. Регион потребовал компенсации за человеческие потери и ущерб экономике, которые вызвала пандемия. 23 апреля штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая.

De La Poste – четырехзвездочный отель, расположенный в здании XIX века в центре города. Зимой двухместный номер в нем сдается за 200-400 евро в сутки.

Италия стала второй страной после Китая, где началось массовое заражение коронавирусом, особенно пострадал север страны. По последним данным, всего в Италии подтверждены 183 957 случаев заражения коронавирусом, 24 648 заболевших умерли. В Китае заразились 82 788 человек, умерли 4 632 заразившихся.
ForUm

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