Отель De La Poste на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд на Минздрав Китая и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за пандемии, пишет Libro Quotidiano.

Иск подан в суд Беллуно. Истец считает, что министерство не уведомило должным образом ВОЗ о новом контагиозном коронавирусе, который стал причиной многих смертей в ноябре-декабре 2019 года. Также чиновникам вменяют то, что они опоздали с проверкой пассажиров, вылетающих из Китая за границу, передает Интерфакс.

Отель, который готовился принять гостей Кубка мира по горнолыжному спорту в конце марта, закрылся из-за коронавируса 12 марта, в разгар горнолыжного сезона. С тех пор компания была вынуждена уволить всех сотрудников и расторгнуть все контракты с поставщиками, как и другие гостиницы Кортина-д'Ампеццо.

Francesca, my Italian wife, just told me she'd read a hotel in Cortina, Italy, Hotel de la Poste, is starting legal action against China re #coronavirus. Might there be a number of civil actions? No idea how they could bring a country of 1,4 billion to account? @Hotel_News_Now pic.twitter.com/aujYKqdpga