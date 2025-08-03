Трамп: Передайте Медвєдєву, цьому невдасі екс-президенту РФ, що він заходить на дуже небезпечну територію

Білий дім звинуватив Індію та Китай у фінансуванні війни Росії проти України шляхом закупівлі нафти у кремлівського режиму. Про це заявив Стівен Міллер, заступник голови апарату Білого дому і один з найвпливовіших помічників Трампа, передає Reuters.

– Трамп чітко заявив, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну за рахунок закупівлі нафти у росії. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлях російської нафти. Це вражаючий факт, – сказав Міллер.

– Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки донизу, мені це не цікаво. Ми майже не торгуємо з Індією — їхні мита надто високі, одні з найвищих у світі.

Те саме й з Росією — між США та Росією практично немає торгівлі. І так має залишатися.

І передайте Медвєдєву, цьому невдасі екс-президенту Росії, який думає, що він досі президент, щоб він слідкував за язиком. Він заходить на дуже небезпечну територію!, – заявив Трамп.

Джерела в індійському уряді повідомили агентство Reuters раніше в суботу, 2 серпня, що Нью-Делі продовжить закуповувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США.

Проте 31 липня Reuters повідомляво про те, що чотири державні нафтопереробні компанії Індії припинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок на неї. Йшлося про компанії Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).