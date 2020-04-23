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Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на вспышку коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Hill.

Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что «слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая».

«Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде», - добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и потребовал возместить ущерб, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения», вызванные пандемией.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал иск со стороны Миссури абсурдным шагом.

«Этот так называемый судебный процесс очень абсурден и не имеет никакой фактической и правовой основы», - сказал он, отметив, что Китай действовал «открыто, прозрачно и ответственно» в борьбе с COVID-19.

Как сообщал ForUm, Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса.
ForUm

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