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Мировая пандемия коронавируса через несколько месяцев может вызвать голод «библейского масштаба», если не будут предприняты меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Фото: Голос.юа

Об этом сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, сообщает пресс-служба ВПП.

Дэвид Бизли отметил, что коронавирус представляет не только серьезную угрозу здоровью людей, но и может стать причиной глобальной гуманитарной катастрофы, когда миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.

«Если мы не будем готовиться и действовать сейчас – чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле – мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в ближайшие нескольких месяцев», – сказал исполнительный директор ВВП.

По его словам, «при худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран», причем проблемы с продовольствием угрожают 265 миллионам человек.

В ООН назвали ключевые пункты, которые вызывают серьезное опасение.

Около 265 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода будут испытывать острую нехватку продовольствия к концу 2020 года, если не будут приняты быстрые меры.

Дэвид Бизли назвал 10 стран, столкнувшихся с продовольственным кризисом в 2019 году: Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Эфиопия, Южный Судан, Сирия, Судан, Нигерия и Гаити.
ForUm

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