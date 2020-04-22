Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту ему удастся добиться окончания войны на Донбассе.

«Я убежден в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Убежден лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел», - сказал он в фильме «Год президента Зеленского», передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

«То есть, мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед», - отметил он.