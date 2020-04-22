Ночью, 21 апреля, возвращаясь в Украину, мужчина попытался прорваться через украинско-польскую границу и совершил наезд на пограничника, сообщает пресс-служба ГПСУ.

В 22:30 в пункт пропуска «Ягодин» «Опелем» на польской регистрации прибыл гражданин Украины. Получив контрольный талон человек вероятно решил, что с него достаточно формальностей и на большой скорости двинулся вперед, оставив погранично-таможенный контроль позади.

Разбив шлагбаум, гражданин Украины совершил наезд на средство принудительной остановки, чем повредил все 4 колеса автомобиля. Впоследствии, в нескольких сотнях метров от пункта пропуска пограничники совместно с Нацполицией задержали злоумышленника.

Во время опасного маневрирования нарушитель нанес травму сотруднику Госпогранслужбы, осуществив наезд на ногу пограничнику.

Позже выяснилось, что «лихач» похожим способом выехал из пункта пропуска «Дорохуск» на территории Польши.

По результатам медицинского освидетельствования алкогольных или наркотических веществ в организме человека не обнаружено. Запрещенных вещей и предметов при осмотре лица и его машины тоже не найдено. Кроме того, причину своего поступка наш соотечественник объяснить не смог.

По указанным фактам на злоумышленника пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 204-1, ст. 185-10, 202 КУоАП. В Нацполиции направили сообщение об обнаружении уголовного преступления по ст. 345 УК.

Кроме того, сотрудники Нацполиции составили протоколы осмотра места происшествия, в том числе об административных правонарушениях по ч.1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами).