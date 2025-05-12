Поляки знову почали блокувати кордон

Сьогодні, 12 травня, польські фермери знову розпочали акцію протесту на українсько-польському кордоні. Мета блокування — як і раніше, польські аграрії виступають проти імпорту української агропродукції та вимагають підтримки від свого уряду.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

На пункті пропуску «Ягодин» рух вантажного транспорту суттєво обмежено: фури пропускають лише по одній щогодини. Водночас гуманітарну допомогу, легкові автомобілі та пасажирські автобуси оформлюють без затримок.

За попередніми даними, протест може тривати до чотирьох місяців.