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Протести

Польські фермери зняли облогу українського кордону

Польські фермери зняли облогу українського кордону

Протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Медика — Шегині». Це сталося після того, як польський суд зобов'язав організаторів акції припинити зібрання.

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України (ДПСУ), акція протесту завершилася о 21:00, і рух вантажівок через кордон відновлено у звичайному режимі. На момент завершення блокади на в'їзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» очікувало близько 650 вантажівок.

Це завершення блокади стало результатом переговорів між польським урядом та протестувальниками, а також судового рішення, яке зобов'язало організаторів припинити акцію. Влада Польщі також вжила заходів для обмеження можливих спроб блокування кордону в майбутньому, додавши прикордонні контрольно-пропускні пункти до переліку критичної інфраструктури.

Теги:

Ягодинблокада кордонупольські фермери
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