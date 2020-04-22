Кабинет Министров решил выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Лесные пожары - это не только об уничтожении природы. Но и, к сожалению, о людях, которые остаются без крыши над головой. Ведь из-за огоня на Житомирщине пострадали более 70 домов. Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня», – отметил он.
Также премьер поблагодарил спасателей и всех, кто помогает тушить пожар.
Напомним, второй масштабный пожар на севере Житомирской области вспыхнул 16 апреля.
Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что ориентировочная сумма убытков от пожаров на Житомирщине составляет 25 млн гривен.
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