На некоторые чешские больницы, а также пражский аэропорт и Министерство здравоохранения страны было осуществлено кибератаки, по которым, вероятно, стоят российские хакеры.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Lidovky.

«Кибератаки на чешские больницы или аэропорты? «Стрельбу» должна была организовать иностранная сверхдержава, следы ведут в Россию», - пишет издание.

Как отмечается в публикации, кроме того, что Чехия из-за COVID-19 переживает один из самых сложных периодов в современной истории, медицинским учреждениям республики с прошлой недели приходится бороться с еще одним опасным вирусом, но тот распространяется через интернет. Хакеры осуществили атаки на больницы в Остраве, Оломоуце, а также в районах Пардубице и Карловы Вары. Не обошел хакеры стороной также Министерство здравоохранения и аэропорт им. Вацлава Гавела в Праге.

Следователи склоняются к выводу, что за нападениями стоит иностранное государство, а именно Россия, сообщает СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию. Эксперты продолжают работать над анализом защищенных данных, но уже сейчас говорят, что на российских хакеров указывают используемые IP-адреса, уникальное количество компьютеров, которые подключаются к интернету, и тип вредоносного программного обеспечения, которое они используют для попытки проникновения в критическую инфраструктуру.

Отношение между странами обострились после демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге 3 апреля.

5 апреля на посольство Чехии в Москве напали активисты крайней левой организации «Другая Россия».

Памятник будет перенесен в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, создается в чешской столице.

На месте же, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году.

Решение властей Праги перенести монумент вызвало осуждение со стороны российских чиновников.