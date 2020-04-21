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Несколько тысяч человек устроили 19 апреля в Тель-Авиве акцию протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но не нарушали правила социальной дистанции – все стояли в двух метрах друг от друга.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Times of Israel.

Организаторы митинга заявили о более 5 тыс. участников, они обвинили Нетаньяху в разрушении демократии страны.

Также митингующие призвали спикера парламента и лидера партии «кахоль-Лаван» Бени Ґанца прекратить переговоры с Нетаньяху по формированию коалиции и поставить на голосование законопроекты, которые запретили формировать правительство человеку под следствием (против Нетаньяху открыто несколько дел), а также ограничили количество сроков для одного человека на посту премьера.

На площади Ицхака Рабина заранее нанесли разметку, чтобы люди придерживались социальной дистанции и таким образом не нарушали правила Министерства здравоохранения.

15 марта президент Израиля поручил Ґанцу сформировать правительство в стране, если у него не получится, страну ожидают новые досрочные парламентские выборы.

Последние парламентские выборы в Израиле состоялись 3 марта - это третьи выборы в стране за год, обусловленные неспособностью партий сформировать правящую коалицию и правительство.
ForUm

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