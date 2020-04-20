Инкубационный период для COVID-19 составляет 14 дней, поэтому целостную картину в Украине о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье можно будет увидеть на этой неделе.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Учитывая все карантинные мероприятия, предпринимаемые правительством, мы видели на прошлой неделе прирост новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью в диапазоне от 6,9 и до 11,2 процента. Наибольшее количество случаев было зафиксировано в четверг и это - 501 заболевший коронавирусной болезнью. Но, в то же время, инкубационный период COVID-19 - до 14 дней. Поэтому целостную картину о нарушении карантинных мероприятий на Вербное воскресенье мы увидим уже на этой неделе», - уточнил Степанов.

Напомним, 4 апреля в Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных.