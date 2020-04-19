В четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать, несмотря на введенные карантинные ограничения, сообщает Офис президента в субботу, 18 апреля.

Вопрос по обеспечению выполнения требований карантина обсуждался, в частности, на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Нацполиции Игорь Клименко и председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

«Отдельно участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать»,- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин, работают все рынки Одессы. Накануне Пасхи одесские рынки открыты и продолжают работу игнорируя запрет главного санитарного врача Украины.