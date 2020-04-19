В Херсонской области по состоянию на 18 апреля лабораторно подтвердили 63 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Также зафиксирован 1 летальный случай. Еще 6 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц.

«На протяжении последних суток выявлено 7 новых случаев. Все они контактировали с ранее выявленными больными COVID-19», - отметил он.

Установлено, что среди новых инфицированых - 2 женщины медработницы из города Олешки - 58 и 48 лет.

«Состояние больных удовлетворительное, в подключении к аппаратам ИВЛ не нуждаются, находятся в самоизоляции. За ними установлен постоянный медико-санитарный надзор», - сообщил Гусев.

Что касается остальных больных, то они также находятся дома на самоизоляции, за ними установлен специальный надзор.

Также в области до 6:00 21 апреля на въездах в г. Олешки, с. Малые Копани и с. Левые Солонцы будут установлены карантинные блокпосты. Также в период с 20 апреля по 3 мая кладбища в области будут закрыты для посещения граждан. Исключение - проведение обрядов захоронений при соблюдении мер личной безопасности.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.